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Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Didem G. idaresindeki 71 DS 002 plakalı otomobil ile Sedat Celep'in kullandığı 19 KU 423 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolu Konaklı kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan Sibel Ç. ile Şenel Ö. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçlarda sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralı sürücü Sedat Celep kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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