Çorum'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Çorum'un Kargı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İki pikap aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga konuldu.
Çorum'un Kargı ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Y.Ç. idaresindeki 34 PL 0829 plakalı pikap, Kargı-Sinop kara yolu Çal Baba Geçidi yakınlarında, M.S'nin kullandığı 34 EYT 211 plakalı pikapla çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Mediha Ç. yaşamını yitirdi, sürücüler ile M.Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kargı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mediha Ç'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.