Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Çorum-İskilip kara yolunda meydana gelen kazada kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, diğer yaralı hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çorum- İskilip kara yolunda, Yunus E.P. (28) idaresindeki 55 ADT 409 plakalı kamyonet, Karapürçek köyü ayrımından yola çıkan Ömer Köse'nin (29) kullandığı 19 BM 993 plakalı motosikletle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Ömer Köse ile kamyonetteki Kadir Ş. (35) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Köse, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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