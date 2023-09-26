Çorum'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı

Çorum'da ters yönde seyir eden çekici ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da ters yönde seyir eden çekici ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K. yönetimindeki 19 ADV 522 plakalı çekici ters yönde seyir halindeyken, Ayşe Ç. yönetimindeki 19 TR 665 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerinde olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücü Ayşe Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Nurten C., Bedriye K., Yasemin K. ve Hediye T. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kente bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan çekici sürücüsü İbrahim K. gözaltına alınırken, hafif ticari araç sürücü Ayşe Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM