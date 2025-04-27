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Çorum'da Trafik Denetiminde 33 Sürücüye Ceza

Çorum'da Trafik Denetiminde 33 Sürücüye Ceza
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Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde toplam 33 sürücüye 386 bin 630 lira ceza kesildi. Alkollü araç kullanan sürücülerden bazıları ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Çorum'da polis ekiplerince kent genelinde yapılan trafik denetiminde 33 sürücüye 386 bin 630 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokaklarda denetim yapıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araç ve sürücüler ilgili mevzuatlar açısından incelendi.

Denetimlerde alkollü araç kullanan 8 sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanan 12 sürücüye, yetersiz belgeyle araç kullanan 4 sürücüye, aracında trafik kurallarına aykırı şekilde ışık donanımı bulunan 8 sürücü ile sahte plaka ile araç kullanan bir sürücüye toplam 386 bin 630 lira ceza uygulandı.

Alkollü araç kullanan 8 sürücü ifade işlemleri gereği polis merkezine götürüldü, araçları ise trafikten men edildi.

Ayrıca, arama yapılan bir araçtan kurusıkı tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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