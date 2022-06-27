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Çorum'da toplu ulaşıma 4 minibüs ve 5 adet otobüs katıldı

AA - Tugay Göktürk - Güncel
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Çorum'da toplu ulaşıma 4 minibüs ve 5 adet otobüs katıldı

Çorum Belediyesince toplu ulaşımda kullanmak üzere satın alınan 5 otobüs ve 4 minibüs, ilk seferine çıktı.

Çorum Belediyesince toplu ulaşımda kullanmak üzere satın alınan 5 otobüs ve 4 minibüs, ilk seferine çıktı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, otobüs ve minibüslerin şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vatandaşların konforlu ulaşımı için gerekli adımları attıklarını belirten Aşgın, "Sıfır kilometre her türlü imkan ve her türlü donanımı, modern imkanı olan bu otobüslerimizi hizmete sunmamız, Ak Parti'mizin, Cumhurbaşkanımızın, milletvekillerimizin ve teşkilatlarımızın bu millete olan sevdasının nişanesidir." dedi.

Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu da hizmetlerinden ötürü Aşgın'a teşekkür etti.

Törende otobüs üreticisi firma temsilcileri, Aşgın'a otobüs ve minibüsleri temsilen anahtar şeklinde plaket verdi.

Anahtar tesliminin ardından Milletvekili Ceylan, otobüsün direksiyonuna geçerek katılımcılarla birlikte şehir turu attı.

Törene AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da katıldı.

AA / Tugay Göktürk - Güncel

Hürriyet Meydanı AK Parti Çorum Güncel Haberler

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