Çorum'da tırla otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Musa N. (56) idaresindeki 19 TZ 362 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Alaca Emniyet Kavşağı'nda İbrahim G'nin (39) kullandı 27 AEF 640 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.