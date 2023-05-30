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Çorum'da tırın çarptığı yaya öldü

Çorum'da tırın çarptığı yaya öldü

Güncel Haberler

Çorum'da tırın çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti. Rıza G. (74) idaresindeki 19 UR 622 plakalı tır, Çorum-Osmancık kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Meryem Şahin'e (74) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Çorum'da tırın çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.

Rıza G. (74) idaresindeki 19 UR 622 plakalı tır, Çorum- Osmancık kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Meryem Şahin'e (74) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Osmancık Çorum Güncel Haberler

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