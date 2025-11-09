Haberler

Çorum'da Tırın Çarpması Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Çorum'da yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu ağır yaralanan Kudret Ergan, hastanede yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Çorum'da tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Çevreyolu Bulvarı Buharaevler Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu ağır yaralanan Kudret Ergan, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ergan'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Mustafa T. (30) idaresindeki 42 BDU 31 plakalı tır, dün gece saatlerinde Çevreyolu Bulvarı Buharaevler kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Kudret Ergan'a (38) çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Ergan, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Tır sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.

