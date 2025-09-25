Haberler

Çorum'da TIR Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Çorum'da TIR Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Çorum'un Alaca ilçesinde, yem ham maddesi yüklü bir TIR'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında TIR'ın büyük bölümü yanarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dün akşam Samsun yönünden Osmaniye'ye yönüne giden Ali R.Ç. yönetimindeki yem ham maddesi yüklü 80 LF 440 plakalı TIR Çorum'un Alaca ilçesi Fakılar köyü yakınları geldiğinde alev aldı. Sürücü, TIR'ı yol kenarına park edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından alevler söndürüldü. Yangında TIR'ın büyük bölümü yandı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

