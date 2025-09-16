Çorum'da Tır ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
A.Ç. idaresindeki 19 ER 723 plakalı tır, Arifegazili mevkisinde A.B.F'nin kullandığı 05 ACT 172 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, kamyon sürücüsü A.B.F yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi kaldırılan yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel