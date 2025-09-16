Haberler

Çorum'da Tır ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Çorum'da Tır ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

A.Ç. idaresindeki 19 ER 723 plakalı tır, Arifegazili mevkisinde A.B.F'nin kullandığı 05 ACT 172 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, kamyon sürücüsü A.B.F yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi kaldırılan yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı! Asıl hedefi bakın neresiymiş

İki polisimizi şehit eden hainin ifadesi! Asıl hedefi bakın neresiymiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın

Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.