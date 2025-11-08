Haberler

Çorum'da Tır Kazasında Ağır Yaralanma

Güncelleme:
Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışan Kudret E., bir tırın çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk etti. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Mustafa T. (30) idaresindeki 42 BDU 31 plakalı tır, Çevreyolu Bulvarı Buharaevler kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Kudret E'ye (38) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kudret E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
