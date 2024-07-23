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Çorum'da tır ile traktör çarpışması: Yaralı traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı

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Çorum-Alaca kara yolu Çayhatap köyü yakınlarında meydana gelen kazada, tır ile traktör çarpıştı. Kazada yaralanan traktör sürücüsü, hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan traktör sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Mehmet A. (49) idaresindeki 63 AFV 476 plakalı tır, Çorum-Alaca kara yolu Çayhatap köyü yakınlarında Bektaş O'nun (42) kullandığı 19 AEY 623 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışma nedeniyle devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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