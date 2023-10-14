Çorum'da Ticari Araç ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, TOKİ konutları önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Akbaş yönetimindeki 19 LE 931 plakalı araç şehir merkezinden Ankara Caddesi istikametine seyir halindeyken ara sokaktan çıkan Ömer Özel iradesinde olan 19 KU 934 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Akbaş yönetimindeki otomobil park halindeki tıra çarptı. Kazada sürücü Ahmet Akbaş yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akbaş, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM