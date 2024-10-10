Çorum'da Terör Propagandasına Karşı Erişim Engeli ve Güvenlik Önlemleri

Çorum Valisi Ali Çalgan, eylül ayında terör örgütü propagandası yapan 27 adresin içeriklerine erişim engelleme ve içerik çıkarma kararı alındığını, suç teşkil edebileceği değerlendirilen 135 sosyal medya hesabı hakkında da işlem yapıldığını bildirdi.

Çalgan, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentte huzur ve asayişi sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının tüm birimlerince yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Çorum'da eylül ayında asayiş birimlerince 4 bin 564 devriye faaliyeti, 360 sabit ve seyir halinde uygulama ile 37 geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini belirten Çalgan, 196 bin 837 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 275 kişinin yakalandığını anlattı.

Denetimlerde çok sayıda silah, fişek ile kesici ve delici alet ele geçirildiğine işaret eden Çalgan, 97 bin 134 aracın kontrol edilerek 26 bin 287 sürücüye para cezası kesildiğini, 779 aracın trafikten men edildiğini, 1946 motosiklet sürücüsü ile 94 servis sürücüsüne ise çeşitli ihlallerden işlem yapıldığını vurguladı.

Çalgan, 24 şüphelinin tutuklandığı kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu da ele geçirildiğine dikkati çekerek, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri ile diğer operasyonlarda yakalanan 19 şüpheliden 9'unun tutuklandığını belirtti.

Yakalanan 15 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini aktaran Çalgan, aile içi ve kadına yönelik şiddeti önleme faaliyetleri kapsamında 356 tedbir kararı uygulandığının altını çizdi.

Yasa dışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen 58, müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yapan 14, dolandırıcılık yapıldığı belirlenen 24 siteye erişim engeli getirildiğini anlatan Çalgan, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/YPG propagandasına yönelik yayın yapan 27 adresin içeriklerine erişim engelleme ve içerik çıkarma kararı çıkarıldığını, suç teşkil edebileceği değerlendirilen 135 sosyal medya hesabı hakkında da işlem yapıldığını kaydetti.

Çevre, doğa ve hayvanların korunması kapsamında 20 olaya müdahale edildiğini dile getiren Çalgan, 30 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandığını söyledi.

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplam 3 bin 905 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu kaydetti.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.