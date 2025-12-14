Haberler

Çorum'da "Temiz Yaşam Liderleri Okulu" sergisi düzenlendi

Çorum'da 'Temiz Yaşam Liderleri Okulu' sergisi düzenlendi
Çorum Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide, öğrencilerin hijyen temalı sıfır atık projeleri ve yapay zeka uygulamaları sergilendi. Proje, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve öz güven kazanmalarına katkı sağlıyor.

Çorum'da, "Temiz Yaşam Liderleri Okulu Projesi" kapsamında sergi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük AŞ işbirliğinde yürütülen "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi" kapsamında, Çorum Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) düzenlenen sergide, öğrencilerin hijyen temasıyla hazırladığı sıfır atık konulu maketler, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen kartlar ve rozetler, hijyen ve risk yönetimi konularını içeren eğitici kutu oyunları ile yapay zeka, robotik ve kodlama uygulamalarının kullanıldığı çalışmalar yer aldı.

Ziyaretçilerden ilgi gören sergide öğrenciler projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Öğrencilerin özgün tasarımlarının ve öğretmen rehberliğinde ortaya konulan çalışmaların, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve öz güven kazanmalarına katkı sağladığı vurgulandı.

Serginin açılış törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, proje sponsoru iş insanı Bülent Kakaç ve eşi Buket Kakaç, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
