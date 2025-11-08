Haberler

Çorum'da Temel Okuryazarlık Becerileri Çalıştayı Düzenlendi

Güncelleme:
Çorum'da eğitimin iyileştirilmesi amacıyla 'Temel Okuryazarlık Becerileri' çalıştayı yapıldı. Çalıştaya üniversitelerden akademisyenler, öğretmenler ve eğitim yöneticileri katıldı.

Çorum'da "Temel Okuryazarlık Becerileri" çalıştayı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ölçme Değerlendirme Merkezi koordinasyonunda yapılan çalıştaya Amasya Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinden akademisyenler, fen bilimleri, matematik, Türkçe ve sınıf öğretmenleri ile Çorum Ölçme Değerlendirme Merkezi yöneticileri ve okul müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen çalıştayın açılış törenindeki konuşmasında, kentteki okuryazarlık durumunu analiz etmek, sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti için çalıştay düzenlediklerini bildirdi.

Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Özer katılımcılara, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde Beceri Temelli Eğitim" konulu sunum yaptı.

Sunumun ardından çalıştay, ilkokul ve ortaokul okuma becerileri, fen ve matematik okuryazarlığı oturumlarıyla devam etti.

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Kösterelioğlu, oturumların ardından yaptığı konuşmada, eğitimde her şeyi olumlu göstermenin doğru olmadığını belirterek, mevcut sorunlara karşı çözüm üretebilmenin önemli olduğunu vurguladı.

Çalıştayın Çorum genelinde ilkokul ve ortaokullarda fen-matematik okuryazarlığı ile okuma becerileri alanında öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlayarak temel becerilerin geliştirilmesine yönelik çözüm önerilerinin oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

