Çorum'da Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyarı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde polis, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı. Oğuzlar İlçe Emniyet Amirliği, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma başlattı. İlçede otobüs durakları, banka önleri ve kuyumcuların bulunduğu bölgelerde dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi içeren el ilanı dağıtıldı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde polis, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.
Oğuzlar İlçe Emniyet Amirliğince dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla çalışma başlattı.
Emniyet birimleri, ilçede otobüs durakları, banka önleri ve kuyumcuların bulunduğu bölgelerde dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi içeren el ilanı dağıttı.