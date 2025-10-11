Çorum'da Tekstil Yüklü Kamyon Devrildi

Çorum'da tekstil ürünü yüklü kamyonun devrilmesi, trafikte aksamaya neden oldu.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait tekstil ürünlerini taşıyan Hasan T. yönetimindeki 34 ZR 6893 plakalı kamyon, Çorum- Osmancık kara yolu 10. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Hasan T, sağlık ekiplerince ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Kazada, kamyonda ve ihracat ürünü olduğu belirtilen tekstil ürünlerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araç ve ürünlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Zarar gören tekstil ürünleri, firma yetkilileri ve çalışanları tarafından başka bir kamyonla kaza yerinden götürüldü.