Haberler

Çorum'da Tekstil Yüklü Kamyon Devrildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum-Osmancık kara yolu üzerinde bir tekstil firmasında çalışan kamyon devrildi, kazada maddi hasar meydana geldi. Trafikte aksamaya yol açan kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çorum'da tekstil ürünü yüklü kamyonun devrilmesi, trafikte aksamaya neden oldu.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait tekstil ürünlerini taşıyan Hasan T. yönetimindeki 34 ZR 6893 plakalı kamyon, Çorum- Osmancık kara yolu 10. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Hasan T, sağlık ekiplerince ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Kazada, kamyonda ve ihracat ürünü olduğu belirtilen tekstil ürünlerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araç ve ürünlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Zarar gören tekstil ürünleri, firma yetkilileri ve çalışanları tarafından başka bir kamyonla kaza yerinden götürüldü.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar, sanal bahis gibi dijital saldırıların dozu artıyor

"Saldırıların dozu artıyor, herkes elini taşın altına koymalı"
Sahibine ulaştırdığı 700 mark yıllar sonra 103 bin lira olarak döndü

700 marklık iyiliği yıllar sonra 103 bin TL olarak döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan sürpriz transfer isteği! Bu kez Süper Lig'den

Taraftar dünya starı beklerken o, Anadolu kulübünün yıldızını istedi
Sahibine ulaştırdığı 700 mark yıllar sonra 103 bin lira olarak döndü

700 marklık iyiliği yıllar sonra 103 bin TL olarak döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.