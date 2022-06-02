Çorum'da tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler

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Çorum'da tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı

AA - Serdar Coşkun - Güncel
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Çorum'da tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı

Çorum'un Alaca ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum'un Alaca ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Günhan Mahallesi 6. Sokak'ta Fatih Mercan'a ait tek katlı evden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Serdar Coşkun - Güncel

Fatih Mercan İtfaiye Çorum Güncel Haberler

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