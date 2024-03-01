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Çorum'da Tehlikeli Şekilde Seyreden 4 Motosiklete Cezai İşlem Uygulandı

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Çorum'da abartı egzoz kullanan ve trafiği tehlikeye düşüren 4 motosiklet sürücüsüne toplam 63 bin 750 lira ceza uygulandı. Sürücülerin ayrıca plakasız ve kasksız motosiklet kullandıkları tespit edildi.

??????? Çorum'da tehlikeli şekilde seyrettikleri gerekçesiyle trafikten men edilen 4 motosikletin sürücüsüne toplam 63 bin 750 lira ceza uygulandı.

Kent merkezinde abartı egzoz kullandıkları ve trafiği tehlikeye düşürdükleri ihbar edilen motosiklet sürücülerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt 2. Sokak'ta yakalanan 4 sürücüye "dur" ihtarına uymama ile plakasız ve kasksız motosiklet kullanmaktan toplam 63 bin 750 lira ceza uygulandı.

Polis ekiplerine direnen bir sürücü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

???????4 motosiklet de trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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