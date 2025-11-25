Haberler

Çorum'da Tefecilik İddiasıyla 4 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bazı dokümanlara el konuldu.

Çorum'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında tefecilik yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunan T.K, M.D, A,T. ve M.T. takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada ele geçirilen dokümanlara el konuldu.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
500
