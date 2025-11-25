Çorum'da Tefecilik İddiasıyla 4 Kişi Gözaltına Alındı

Çorum'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında tefecilik yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunan T.K, M.D, A,T. ve M.T. takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada ele geçirilen dokümanlara el konuldu.