Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da tartıştığı komşusunu yaralayan kişi aynı silahla kendini vurdu

Güncel Haberler

Çorum'da tartıştığı komşusunu yaralayan kişi aynı silahla kendini vurdu

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı komşusunu silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı komşusunu silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

İnal köyünde ikamet eden Ömer F, eşiyle tarlasında çalıştığı sırada komşusu Nuh H. ile aralarında tartışma çıktı.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan ikili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Nuh H, aracına giderek ruhsatsız tüfeğini aldı. Tüfekle ateş ederek Ömer F'yi yaralayan Nuh H, daha sonra aynı silahla kendi göğsüne ateş etti.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Osmancık İntihar Çorum Ömer Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title