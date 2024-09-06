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Çorum'da tartışma sonucu kurusıkı tabancayla yaralama

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Çorum'da önceden anlaşmazlık bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi kurusıkı tabancayla yaralandı. Yaralanan kişi olay yerinde yapılan müdahaleyi reddetti.

Çorum'da bir zanlı, tartıştığı kişiyi kurusıkı tabancayla vurarak yaraladı.

Aralarında önceden anlaşmazlık bulunan Mustafa Y. (18) ile Samet V. (18) arasında Çepni Mahallesi Kerebi Gazi 1. Cadde'de tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Samet V, kurusıkı tabancayla Mustafa Y'ye ateş etti.

Mustafa Y'nin yaralandığı olay nediniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan Mustafa Y, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi reddetti.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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