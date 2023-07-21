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Çorum'da tarlada çıkan anız yangını söndürüldü

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Çorum'da yerleşim bölgesi yakınındaki tarlada meydana gelen anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum'da yerleşim bölgesi yakınındaki tarlada meydana gelen anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kale Mahallesi Ekin Caddesi Eskiekin köyü yolunda yerleşim alanı yakınındaki tarlada anız yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

İtfaiye Çorum Güncel Haberler

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