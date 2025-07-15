Çorum'da Tarihi Eser Niteliğinde 26 Sikke Ele Geçirildi
Sungurlu ilçesinde yapılan bir uygulama sırasında bir araçta tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 26 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 26 sikke ele geçirildi.
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe otobüs terminali önünde uygulama yapıldı.
Uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 26 sikke ele geçirildi.
Araçta bulunan T.M., D.K. ve R.S. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel