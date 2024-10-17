Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Tanker ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 17 Yaralı

Çorum'da Tanker ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 17 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde tanker ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde tanker ile işçileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Alaca ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 06 BY 8188 plakalı tanker ile Tokat'ın Zile ilçesi istikametinden Çorum'un Alaca ilçesi istikametine seyir halinde olan 19 AEY 959 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler 3-sayfa Güncel Yaşam Alaca Çorum

Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi! Bu kez Sivas sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni İmralı'ya gidiyor

Yeğen Öcalan, İmralı yolcusu
Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi! Merkez Bankası faiz indirimi olur mu? 2024 MB Ekim ayı faiz kararı ne olur, faiz indirimine gider mi? PPK toplantı tarihleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.