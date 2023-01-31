Çorum'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yunus Emre D. (20) idaresindeki 54 ZR 368 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna girmek isterken kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Takla atan otomobil ise çevredeki vatandaşlar ve polis ekiplerince düzeltilerek çekiciye yüklendi.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel