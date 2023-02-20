Çorum'da takla atan otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı
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Çorum'da takla atan otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı.
Çorum'da takla atan otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 19 DF 194 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde sinyalizasyon direğine çarparak takla attı.
Sinyalizasyon direğinin devrildiği kazada, sürücü olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların yardımı ile düzeltilen otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel