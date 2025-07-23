Çorum'da Tabancayla Vurulan Genç Hastaneye Sevk Edildi

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Sungurlu'da sohbet eden üç arkadaşın bulunduğu araçta Murat Kaz, başından vurularak ağır yaralandı. Arkadaşları gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği araçta başından tabancayla vurulan Murat Kaz, ağır yaralandı. Olayla ilgili yanındaki 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, dün gece Sunguroğlu Mahallesi Şehir Parkı yakınlarında yakınında meydana geldi. 19 AAE 600 plakalı hafif ticari araçta sohbet eden 3 arkadaştan Murat Kaz, tabancayla başından vuruldu. Arkadaşları Bünyamin K. ile Şeref T. tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Murat Kaz buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Murat Kaz'ın tedavisi sürerken, Bünyamin K ve Şeref T. polis tarafından gözaltına alındı. Bünyamin K.'nin ilk ifadesinde sohbet ederken elindeki silahın kazara ateş aldığını, merminin Murat Kaz'ın başına isabet ettiğini söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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