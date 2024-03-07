Çorum'da Tabanca İle Yaralama Olayında Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da 2 kişiyi tabanca ile yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'ndeki otoparkta tartıştığı S.D. ve Ö.Ö'yü tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ö.B. ve M.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan M.M, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen Ö.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Osmancık Caddesi'ndeki bir otoparkta 6 Mart'ta M.M, Ö.B. ve S.D. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda S.D. ve otoparkta bulunan Ö.Ö. tabanca ile ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı. M.M. ve Ö.B, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.