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Çorum'da Tabanca İle Yaralama Olayında Şüpheli Tutuklandı

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Çorum'da bir otoparkta yaşanan tartışma sonucu tabanca ile yaralanan 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheli ise salıverildi.

Çorum'da 2 kişiyi tabanca ile yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'ndeki otoparkta tartıştığı S.D. ve Ö.Ö'yü tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ö.B. ve M.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan M.M, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen Ö.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Osmancık Caddesi'ndeki bir otoparkta 6 Mart'ta M.M, Ö.B. ve S.D. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda S.D. ve otoparkta bulunan Ö.Ö. tabanca ile ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı. M.M. ve Ö.B, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Çorum Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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