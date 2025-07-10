Çorum'da Sürücüsüz Panelvanı Durduran Halk Otobüsü Sürücüsü Kahramanlık Gösterdi

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Çorum'da bir halk otobüsü sürücüsü, içinde sürücü bulunmayan geri giden panelvanı durdurmayı başardı. Gelişmeler otobüsün kamerasıyla kaydedildi.

Çorum'da bir halk otobüsü sürücüsünün, içinde sürücü bulunmayan ve caddede geri giden panelvanı durdurması, araç kamerasıyla kaydedildi.

Mimar Sinan-Buharaevler hattında çalışan Çorum Belediyesi halk otobüsünün sürücüsü Kenan Şimşek, Mimar Sinan Mahallesi 1. Cadde'de seyrettiği sırada bir panelvanın içinde sürücünün bulunmadığını ve aracın geriye doğru gittiğini fark etti.

Bunun üzerine durdurduğu otobüsten inen Şimşek, panelvanın yanına gittiğinde kapılarının kilitli olduğunu fark etti. Aracı tutarak ilerlemesini engelleyen Şimşek, vatandaşların da yardımıyla tekerine takoz koyarak panelvanı sabitledi.

Şimşek, daha sonra kullandığı otobüse binerek yoluna devam etti.

Öte yandan yaşananlar, otobüsün kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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