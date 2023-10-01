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Çorum'da Şüpheli, Sağlık Raporu İçin Getirildiği Hastaneden Kaçmaya Çalıştı

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, sağlık raporu almak için getirildiği hastanede baş parmağını eklem yerinden çıkararak kelepçeden kurtulup kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri tarafından yakalandı.