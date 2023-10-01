Çorum'da Şüpheli, Sağlık Raporu İçin Getirildiği Hastaneden Kaçmaya Çalıştı
Çorum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, sağlık raporu almak için getirildiği hastanede baş parmağını eklem yerinden çıkararak kelepçeden kurtulup kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri tarafından yakalandı.
Çorum'da, sağlık rapor almak için getirildiği hastane bahçesinde, baş parmağını eklem yerinden çıkararak kelepçeden kurtulup kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Serkan E. (37), sağlık raporu alınması için polis otosuyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
Burada acil servis önünde polis otosundan indiği sırada koşarak kaçmaya çalışan zanlı, narkotik polisleri ile hastanede görevli polis ve jandarma ekiplerince hastaneye yaklaşık 500 metre mesafedeki Oto Galericiler Sitesi'nde yakalandı.
Bu sırada şüphelinin, baş parmağını eklem yerinden çıkararak kelepçeden kurtulduğu tespit edildi.
Sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.