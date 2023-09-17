Çorum'da sulama tankerine çarpan otomobildeki 3 kişi kaçtı

Çorum-Samsun kara yolunda sulama tankerine refakat eden reflektör aracına arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücü ve diğer iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.