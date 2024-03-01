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Çorum'da Su Kurulu Toplantısı Yapıldı

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Çorum'da su yönetimiyle ilgili güncel konuların değerlendirildiği toplantıda su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ele alındı.

Çorum'da Su Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Zülkif Dağlı başkanlığındaki toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Çorum'da su yönetimiyle ilgili güncel konuların değerlendirildiği toplantıda Kızılırmak ve Yeşilırmak havzalarında yer alan su kütlelerinin miktar ve kalite olarak korunması, içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin yeterliliği ve uygun koşullarda işletilmesi, taşkın riskleri ve su verimliliği değerlendirilerek sorumlu kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve ihtiyaç duyulan planlamalar ele alındı.

Ayrıca, il su verimliliği planlarının hazırlanması için Çorum'un pilot il belirlenmesi, organize sanayi bölgelerinin "yeşil OSB" uygulamalarına yer vermesi başta olmak üzere su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin kararlar alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Dağlı, su verimliliği il planlarının hazırlanmasına Çorum'dan başlanmasının kent için faydalı olacağını bildirdi.

Su Yönetimi Genel Müdürü Sever de Türkiye'nin değişen iklim koşullarında su stresi altındaki ülkelerden olduğunu belirterek, su kaynaklarının miktar ve kalite bakımından sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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