Çorum'da su kanalına düşen karacayı belediye görevlileri kurtardı
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Çorum'un Bayat ilçesinde su kanalına düşen karaca, belediye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.
Çorum'un Bayat ilçesinde su kanalına düşen karaca, belediye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.
Eskialibey köyündeki sulama kanalında bir karacanın mahsur kaldığını gören vatandaşlar, Bayat Belediyesinden yardım istedi.
İhbar üzerine köye giden belediye görevlileri, karacayı halat yardımıyla kanaldan çıkardı.
Yapılan kontrolde yaralanmadığı belirlenen karaca, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel