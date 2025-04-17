Çorum'da Su Borusu Patladı, Cadde ve Sokaklar Suyla Doldu
Çorum Bahçelievler Mahallesi'nde bir inşaat alanında yapılan temel kazısı sırasında su borusunun patlaması sonucu cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Patlama nedeniyle çevrede su kesintileri yaşanırken, belediye ekipleri arızanın giderilmesi için çalışmalara başladı.
Çorum'da iş makinesinin temel kazısı sırasında su borusunu patlatması sonucu cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 2. Cadde'de bir inşaat alanında yürütülen temel kazısı sırasında iş makinesi, su borusunun patlamasına neden oldu.
Borudan sızan şebeke suyu, cadde ve sokaklara yayıldı. Su borusunun patlaması nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde su kesintisi yaşandı.
Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel