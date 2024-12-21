Çorum'da Sokakta Silahlı Saldırı: Havaya Ateş Açıldı

Çorum'da sokakta silahla havaya ateş edildi.

Alınan bilgiye göre, otomobil ile Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 3. Sokak'a gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce havaya ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada, sokakta boş kovanlar tespit edildi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.