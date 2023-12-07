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Çorum'da Sokakta Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

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Çorum'da Gökhan K. (19), sokakta karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan M.Y. (14) tabancayla ayağından vuruldu. Olay yerinde iş yeri bulunan esnaf İbrahim K. (55) da seken kurşunun isabet etmesiyle vuruldu. İki yaralı tedaviye alınırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ÇORUM'da Gökhan K. (19), sokakta karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan M.Y. (14) tabancayla ayağından vuruldu. Olay yerinde iş yeri bulunan esnaf İbrahim K. (55) da seken kurşunun isabet etmesiyle vuruldu. İki yaralı tedaviye alınırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay akşam saatlerinde Eğridere Caddesinde meydana geldi. M.Y., çarşıda karşılaştığı husumetlisi Gökhan K.'ya sokak ortasında tabanca ile ateş ederek ayağından yaraladı. Bu sırada olay yerinde iş yeri bulunan esnaf İbrahim K. da bacağına isabet eden kurşunla vuruldu. Çevrede bulunanlar panik ve korku içerisinde iş yerlerine gizlenmeye çalıştı. Şüpheli olay yerinden kaçarken vatandaşların ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan M.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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