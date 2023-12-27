Çorum'da sokakta havaya ateş eden kişi gözaltına alındı
Çorum'un Kale Mahallesi'nde bir kişinin tüfekle havaya ateş ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda O.Ç. isimli şüpheli tüfekle birlikte yakalandı. Ayrıca gece saatlerinde yapılan devriye görevinde ise 2 otomatik tüfek ile kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi. Zanlılar polis merkezine götürülerek ifade işlemleri için sorguya alındı.
Çorum'da sokakta havaya ateş ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Kale Mahallesi Mürsel 1. Sokak'ta tüfekle ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye Yunus ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmada, havaya ateş ettiği belirlenen O.Ç, pompalı tüfekle birlikte yakalandı.
Öte yandan gece saatlerinde devriye görevi yürüten ekiplerce şüphe üzerine durdurulan 3 kişiden 2 otomatik tüfek ile kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi.
Zanlılar, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.