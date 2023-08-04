Çorum'da sokak ortasında bıçaklama olayı

Çorum'da bir kişi tartıştığı kişiler tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da bir kişi tartıştığı kişiler tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

Olay, Maliye 1. Sokak'ta meydana geldi. Furkan K. ile kimliği belirsiz kişiler tarafından tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan K. vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Furkan K. ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM