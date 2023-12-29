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Çorum'da Şok Uygulamalar Devam Ediyor

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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kentte asayiş ve güvenin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen şok uygulamalarda çok sayıda yasa dışı silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün şok uygulamalarının devam ettiği bildirildi.

Valilik açıklamasına göre, kentte asayiş ve güvenin sağlanması amacıyla 22-29 Aralık tarihlerinde kent merkezinde şok uygulamalar yapıldı.

Denetim kapsamında araçlarda yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 9 tüfek, 12 kesici ve delici alet, 83 sentetik ecza hapı, 4,7 gram esrar ele geçirildi.

Açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aralık Çorum Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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