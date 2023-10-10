Haberler ›› Güncel ›› Çorum'da şok uygulama: 2 araç otoparka çekildi

Çorum'da şok uygulama: 2 araç otoparka çekildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte huzur ve asayişin sağlanması amacıyla yapılan şok uygulamada, Milönü Kavşağı'nda 27 araç kontrol edildi ve sigortası bulunmayan 2 araç otoparka çekildi. 54 şahsın GBT kontrolü yapıldı ve araç sahiplerine 872 TL idari para cezası uygulandı.