Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayda tüfekle ateş açılması sonucu 4 araçta hasar meydana geldi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sinan K. ve oğlu Berkan K. ile aralarında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık bulunan Celal S. ve Efe Y, Ulukavak Mahallesi Tekceviz 15. Sokak'ta tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal S, başına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olay esnasında tüfekle ateş açılması sonucu park halindeki 4 araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Celal S, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Yerel Haberler Politika 3-sayfa Güncel Kavga Suç

İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı

İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için saldırdı

 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var

MGK'da 5 kritik karar! Maddelerden birinde dünyaya çağrı var

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi

Bomba iddia: Bibi banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 4-5 Ekim İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? KPSS ortaöğretim sonuçları e-devlet öğrenme linki! KPSS sonuçlarına nereden bakılır? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Araban elektrik kesintisi listesi 4-5 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 2022 Ortaöğretim lise KPSS ne zaman, saat kaçta açıklanmıştı? İstanbul elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Bahçelievler, Bağcılar, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Lise KPSS sonucu ne zaman açıklanacak? KPSS saat kaçta açıklanır? KPSS saat kaçta açıklanıyor?
title