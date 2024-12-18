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Çorum'da Silahlı ve Baltalı Saldırı: 3 Gözaltı

Çorum'da Silahlı ve Baltalı Saldırı: 3 Gözaltı
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Çorum'da bir eve düzenlenen silahlı saldırı ve bir otomobile baltayla zarar verilmesi olayları sonrasında 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemelerde, otomatik tüfek ve mermiler de ele geçirildi.

Çorum'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesi ve bir otomobile baltayla saldırılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, C.B'ye ait Kale Mahallesi Zafer 8. Sokak'ta bulunan eve tabancayla ateş edildi.

Evinin kurşunlandığını öğrenen C.B, şüphelendiği A.G'nin Gülabibey Mahallesi Beytepe 3. Cadde'de bulunan otomobiline baltayla zarar verdi.

İhbar üzerine her iki adrese de polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, C.B'nin birlikte yaşadığı F.S'ye ait, evin önünde park halinde bulunan 19 AFA 792 plakalı otomobilde, olayda kullanılan balta ile otomatik tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.B, F.S. ve A.G, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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