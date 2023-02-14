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Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri öldü

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Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri öldü

Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobilleriyle Sungurlu ilçesinden gelen Dilaver Zehir (30) ile İsmail B. (26), Boğazkale ilçesi girişinde araçtan indi.

Bu sırada Zehir ve B'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan bu kişiler kendi kullandıkları araçla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne gitti.

Buradaki ilk müdahale sonrası ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Dilaver Zehir kurtarılamadı.

Diğer yaralı İsmail B'nin tedavisi ise yoğun bakım servisinde sürüyor.

Saldırıya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için polislerce çalışma başlatıldı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Boğazkale Sungurlu Çorum Yerel Güncel Haberler

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