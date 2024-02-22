Çorum'da silahlı saldırıya tutulan kişiyi yaralayan şüpheliler tutuklandı
Çorum'da yaşanan olayda, Murat K. isimli kişi silahla yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliler Tayfun B. ve İbrahim Ö. polis tarafından yakalandı. Zanlılar tutuklandı, yaralı ise hastaneden taburcu edildi.
Çorum'da bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Çöplü Mahallesi Çınar Sokak'ta Murat K'yi (27) silahla yaraladıktan sonra kaçan Tayfun B. (24) ve İbrahim Ö. (28) polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Murat K. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Ulukavak Mahallesi Namazgah Parkı yakınlarında 20 Şubat'ta silahlı saldırı sonucu yaralanan Murat K, kendi imkanlarıyla gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.