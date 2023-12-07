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Çorum'da Silahlı Saldırı: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

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Çorum'da bir kişinin silahla ateş açması sonucu yaralanan husumetlisi ile yakındaki bir esnaf, hastanede tedavi altına alındı. Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Çorum'da bir kişinin silahla ateş açması sonucu yaralanan husumetlisi ile yakındaki bir esnaf, hastanede tedavi altına alındı.

Zanlı M.Y, Eğridere Caddesi'nde karşılaştığı husumetlisi G.K'yi tabanca ile ateş ederek yaraladı. Saldırı sırasında yakında bulunan esnaf İ.K. de bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çorum Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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