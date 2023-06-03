Çorum'da silahlı saldırı: Yaralanan 2 kişi taksiyle hastaneye gitti

Çorum'da silahla yaralanan 2 kişi, taksiyle gittiği hastanede tedavi altına alındı. Rızacan S. ve Ufuk D. isimli gençler, Bahçelievler Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çorum'da silahla yaralanan 2 kişi, taksiyle gittiği hastanede tedavi altına alındı.

Rızacan S. (18) ve Ufuk D. (19), Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan Rızacan S. ve Ufuk D, taksiye binerek gittikleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.