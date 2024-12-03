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Çorum'da Silahlı Saldırı ve Polis Kovalamacası: 1 Kişi Tutuklandı

Çorum'da Silahlı Saldırı ve Polis Kovalamacası: 1 Kişi Tutuklandı
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Çorum'da bir iş yerine silahla ateş eden 3 şüpheli, polis kovalamacası sonucu yakalandı. Olayda ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da bir iş yerine silahla ateş ettikten sonra hafif ticari araçla kaçmaya çalışan ve polis kovalamacasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde K.K'ye ait iş yerine tüfekle ateş edildiği ihbarının ardından bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Şüphelilerin, 55 SN 531 plakalı araçla olay yerinden uzaklaştığı bilgisi üzerine takibe alınan araç, polis kovalamacasıyla durduruldu.

Araçta bulunan H.Z, A.Ç. ve Y.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Araçtaki aramada, ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Zanlılar polis merkezine götürüldü, araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z. tutuklandı, A.Ç. ve Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, iş yeri sahibi ile alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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